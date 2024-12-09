K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Tod einer Sex-Puppe
23 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Die Kommissare werden zu einem handfesten Ehekrach gerufen. Sie können den Streit schlichten. Am nächsten Tag aber kommt ein Nachbar des zerstrittenen Ehepaares mit einer brisanten Video-Aufnahme ins K 11. Sie zeigt, wie der Ehemann versucht, nachts einen zusammengerollten Teppich wegzuschaffen, aus dem Haare und eine Hand herausragen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
