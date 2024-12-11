Mord vor laufender KameraJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Mord vor laufender Kamera
22 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Eine Frau wird von einem maskierten Einbrecher brutal ermordet. Die Überwachungskameras des Hauses dokumentieren ihren qualvollen Todeskampf. Als die Kommissare ihren Ehemann mit den Bildern konfrontieren, erscheint er zutiefst erschüttert. Doch sein Alibi für die Tatzeit ist gelogen, außerdem hat er eine heimliche Geliebte!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1