SAT.1 Staffel 6 Folge 56 vom 11.12.2024
22 Min. Folge vom 11.12.2024 Ab 12

Eine Frau wird von einem maskierten Einbrecher brutal ermordet. Die Überwachungskameras des Hauses dokumentieren ihren qualvollen Todeskampf. Als die Kommissare ihren Ehemann mit den Bildern konfrontieren, erscheint er zutiefst erschüttert. Doch sein Alibi für die Tatzeit ist gelogen, außerdem hat er eine heimliche Geliebte!

