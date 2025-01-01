Drogenhandel in der NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Drogenhandel in der Nachbarschaft
22 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter entdeckt Reste von Marihuana im Hausmüll. Sie glaubt, dass ihre Nachbarin mit den Drogen handelt. Noch bevor die Kommissare die Nachbarin dazu befragen können, wird sie überfallen und schwer verletzt. Unter Verdacht gerät einer ihrer mutmaßlichen Kunden. Er flieht vor den Kommissaren, als sie ihn festnehmen wollen.
