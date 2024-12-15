K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Eine Bombe im Bett
23 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12
Im Stadtpark explodiert eine Bombe. Der Täter fordert eine Million Euro, sonst wird es wieder eine Explosion geben. Im letzten Moment kann ein weiterer Sprengsatz entschärft werden. Die Kommissare nehmen einen Verdächtigen fest, doch der leugnet die Tat. Plötzlich taucht eine Bombe im Kommissariat auf ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1