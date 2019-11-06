K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Zum Leben zu schön
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Abiturientin bricht auf ihrem Abschlussball tot zusammen. Die Obduktion ergibt: Sie wurde vergiftet! Ihr Ex-Freund gerät unter Verdacht. Die beiden hatten auf dem Ball einen heftigen Streit, außerdem ist er im Besitz einer Giftschlange. Bei seiner Vernehmung bringt er die Kommissare auf eine weitere Spur: Die Tote soll ein Verhältnis mit dem Freund ihrer Stiefmutter gehabt haben ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1