K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Eine Frau außer Kontrolle
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird brutal niedergeschlagen und liegt im Koma. Seine Schwester leidet unter extremen Stimmungsschwankungen. Der Schock? Die Kommissare bezweifeln es. Als das Mädchen am Krankenbett ihres Bruders einen Lachanfall bekommt, sind sich die Kommissare sicher: Sie steht unter Drogeneinfluss. Ein anonym zugespielter Hinweis bestätigt den Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1