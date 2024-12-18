Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zwei Morde für eine Frau

SAT.1Staffel 6Folge 73vom 18.12.2024
Zwei Morde für eine Frau

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 73: Zwei Morde für eine Frau

23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Ein anonymer Anrufer meldet einen Autounfall. Tatsächlich finden die Kommissare an der angegebenen Stelle die Leiche einer jungen Frau, doch die Obduktion ergibt, dass die Frau schon tot war, bevor sie überfahren wurde. Der Freund der Toten ist entsetzt. Angeblich hatte seine Freundin keine Feinde. Doch dann stellt sich heraus, dass die Tote ein geheimnisvolles Doppelleben geführt hat ...

