Zwei Morde für eine FrauJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Zwei Morde für eine Frau
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Ein anonymer Anrufer meldet einen Autounfall. Tatsächlich finden die Kommissare an der angegebenen Stelle die Leiche einer jungen Frau, doch die Obduktion ergibt, dass die Frau schon tot war, bevor sie überfahren wurde. Der Freund der Toten ist entsetzt. Angeblich hatte seine Freundin keine Feinde. Doch dann stellt sich heraus, dass die Tote ein geheimnisvolles Doppelleben geführt hat ...
