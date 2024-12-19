Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 76vom 19.12.2024
Folge 76: Geliebte Geisel

21 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 6

Ein Bordellbesitzer wird mit zwei Schüssen hingerichtet. Ein junger Mann flüchtet vom Tatort und nimmt eine Prostituierte als Geisel. Sofort beginnt eine bundesweite Fahndung. Als der potenzielle Mörder mit seiner Geisel eine Tankstelle überfällt, enthüllt die Überwachungskamera: Die beiden sind ein Liebespaar!

SAT.1
