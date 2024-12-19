K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Geliebte Geisel
21 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 6
Ein Bordellbesitzer wird mit zwei Schüssen hingerichtet. Ein junger Mann flüchtet vom Tatort und nimmt eine Prostituierte als Geisel. Sofort beginnt eine bundesweite Fahndung. Als der potenzielle Mörder mit seiner Geisel eine Tankstelle überfällt, enthüllt die Überwachungskamera: Die beiden sind ein Liebespaar!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
