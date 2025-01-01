K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Der Schöne und das Biest
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird von einem Zug erfasst und stirbt. Der Lokführer will eine zweite Person neben den Gleisen gesehen haben: War es kaltblütiger Mord? In der Wohnung der Toten finden die Kommissare Fotos von einem gefragten Männermodel. Zuvor hatte der junge Mann Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil er sich verfolgt fühlte.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1