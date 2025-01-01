K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Ein Schuss mit Folgen
22 Min.Ab 12
Ein Raubmörder bricht aus dem Gefängnis aus. Als die Kommissare ihn in der Wohnung seiner Freundin stellen wollen, kommt es zu einer Schießerei. Der Mann flüchtet auf den Balkon und nimmt unter Waffengewalt die Schwester seiner Freundin als Schutzschild. Gerrit Grass will den Mann mit einem Schuss in die Schulter kampfunfähig machen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1