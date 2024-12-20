Zwei Killer für eine LeicheJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Zwei Killer für eine Leiche
22 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Eine Frau sucht via Zeitungs-Annonce einen Gärtner - Verdienst bis zu 50.000 Euro. Zahlreiche Männer bewerben sich, doch bei dem Vorstellungsgespräch wird klar: Die Frau sucht in Wirklichkeit einen Killer, der die Geliebte ihres Mannes töten soll! In ihrem Haus stellen die Kommissare Videomitschnitte der Bewerber sicher, darunter professionelle Auftragsmörder.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1