K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Skrupelloser Samenraub
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Der Stallmeister eines Gestüts wird brutal niedergeschlagen. Der Täter raubt den wertvollen Samen des besten Zuchthengstes. Unter Verdacht gerät der Erzfeind der Gestütsbesitzerin: Ein Züchter, der unbedingt den Hengst kaufen will. Alexandra Rietz fängt undercover als Pferdewirtin auf dem Gestüt an. Am nächsten Tag der Schock: Jemand hat nachts den Zuchthengst kastriert!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1