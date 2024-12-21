Zum Inhalt springenBarrierefrei
Skrupelloser Samenraub

SAT.1Staffel 6Folge 82vom 21.12.2024
Folge 82: Skrupelloser Samenraub

22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Der Stallmeister eines Gestüts wird brutal niedergeschlagen. Der Täter raubt den wertvollen Samen des besten Zuchthengstes. Unter Verdacht gerät der Erzfeind der Gestütsbesitzerin: Ein Züchter, der unbedingt den Hengst kaufen will. Alexandra Rietz fängt undercover als Pferdewirtin auf dem Gestüt an. Am nächsten Tag der Schock: Jemand hat nachts den Zuchthengst kastriert!

SAT.1
