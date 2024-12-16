Sophie verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Sophie verzweifelt gesucht
22 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
In der Notrufzentrale geht ein alarmierender Anruf ein: Ein zuckerkrankes Mädchen wird seit Tagen ohne Nahrung und ärztliche Versorgung gefangen gehalten. Der Entführer scheint sich schon mehrfach an der Vierzehnjährigen vergangen zu haben. Während Kommissarin Rietz mit dem Mädchen spricht, starten ihre Kollegen eine groß angelegte Suchaktion ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1