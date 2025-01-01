K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Tödliche Überraschung
22 Min.Ab 12
Eine Hausbesitzerin meldet einen Einbrecher. Als die Kommissare eintreffen, liegt die Frau erschlagen in ihrer Diele. Über einen Fingerabdruck können die Kommissare den flüchtigen Mörder identifizieren. Michael Naseband ermittelt undercover im Umfeld des Täters. Kurz vor der Tat hat der Verbrecher eine Frau kennengelernt. Versteckt die Unbekannte den Flüchtigen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1