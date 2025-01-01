Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 87
Folge 87: Leih mir dein Gesicht

23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen spielt den Lockvogel bei einem Tankstellenüberfall. Kurz danach wird ihre Leiche im Ostpark gefunden. Die Tote hat seit mehreren Jahren auf der Straße gelebt und wurde von niemandem vermisst. Zuletzt wurde sie zusammen mit einem Pärchen gesehen. Doch von den beiden fehlt jede Spur. Dann passiert ein weiterer Überfall nach dem gleichen Muster ...

