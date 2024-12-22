K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Das Familiengeheimnis
23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Ein Mann stürzt vom Rohbau seiner Baustelle. Es war Mord. Die schwangere Ehefrau des Toten und ihr Schwiegervater verdächtigen einen Angestellten ihrer Baufirma. Doch auch Gerüchte um eine Liebschaft des Toten halten sich hartnäckig. Die Familie will etwas vertuschen. Die Ermittlungen ergeben: Der Tote hatte tatsächlich eine Affäre - mit einem anderen Mann.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
