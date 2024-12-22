Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Körper des Feindes

SAT.1Staffel 6Folge 92vom 22.12.2024
Im Körper des Feindes

Im Körper des FeindesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 92: Im Körper des Feindes

23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Ein Unternehmer wird mit seinem Wagen von der Straße abgedrängt und verschwindet spurlos. Fatal: Er hatte kürzlich eine Nierentransplantation und braucht dringend seine Medikamente. Kommissar Grass trifft sich mit dem behandelnden Arzt als plötzlich ein bewaffneter Mann auftaucht. Er zwingt die Männer, mit ihm zu kommen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen