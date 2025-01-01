Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Menschen lügen, Spuren nicht

SAT.1Staffel 6Folge 93
Menschen lügen, Spuren nicht

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 93: Menschen lügen, Spuren nicht

22 Min.Ab 12

Ein erfolgreicher Geschäftsmann wird Opfer eines Mordversuchs. Kurz darauf ereignet sich ein weiterer Anschlag, diesmal können die Kommissare rechtzeitig eingreifen und den Täter stellen. Doch für die erste Tat hat er ein Alibi. Wenig später wird ein drittes Attentat auf den Geschäftsmann verübt - mit tödlichem Ende. Eine Angestellte des Opfers gesteht den Mord ...

