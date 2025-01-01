K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Menschen lügen, Spuren nicht
22 Min.Ab 12
Ein erfolgreicher Geschäftsmann wird Opfer eines Mordversuchs. Kurz darauf ereignet sich ein weiterer Anschlag, diesmal können die Kommissare rechtzeitig eingreifen und den Täter stellen. Doch für die erste Tat hat er ein Alibi. Wenig später wird ein drittes Attentat auf den Geschäftsmann verübt - mit tödlichem Ende. Eine Angestellte des Opfers gesteht den Mord ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1