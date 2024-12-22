K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Dem Himmel so nah
23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Ein Mädchen liegt tot auf einem Acker, sie ist offensichtlich aus einem Heißluftballon gefallen. Der Besitzer der ansässigen Ballonfahrschule sagt aus, dass sie an ihrem Todestag bei ihm war, um Flugstunden zu nehmen. Weil sie ihr zu teuer waren, hat sie ihm eine andere Art der Bezahlung angeboten. Angeblich ist er nicht darauf eingegangen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1