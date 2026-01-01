K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Eiskalte Männerjagd
22 Min.Ab 12
In einem Waldstück wird eine männliche Leiche gefunden. Die Kommissare verdächtigen den Förster. Er hat am Tatort eine illegale Jagd organisiert. Doch weder der Förster noch die Teilnehmer der Jagd kommen als Täter infrage. Die Kommissare entdecken eine neue Spur: Die Ehefrau des Toten hatte eine Affäre.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
