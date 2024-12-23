K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Drei sind zwei zuviel
23 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Eine junge Frau wird vergiftet. Sie arbeitete bei einem Escortservice und war im dritten Monat schwanger. Einige ihrer verheirateten Kunden hat sie mit der Schwangerschaft erpresst. Auch ihr Lebensgefährte hat ein Motiv. Er wusste nicht, dass seine Freundin im Begleitservice arbeitet. Und er hält sich ebenfalls für den Vater des ungeborenen Kindes.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
