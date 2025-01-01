Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Drei sind zwei zuviel

SAT.1Staffel 6Folge 96
Drei sind zwei zuviel

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Drei sind zwei zuviel

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird vergiftet. Sie arbeitete bei einem Escortservice und war im dritten Monat schwanger. Einige ihrer verheirateten Kunden hat sie mit der Schwangerschaft erpresst. Auch ihr Lebensgefährte hat ein Motiv. Er wusste nicht, dass seine Freundin im Begleitservice arbeitet. Und er hält sich ebenfalls für den Vater des ungeborenen Kindes.

