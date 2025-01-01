Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wo ist Lukas?

SAT.1Staffel 6Folge 99
Wo ist Lukas?

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 99: Wo ist Lukas?

22 Min.Ab 12

Ein Förster entdeckt im Wald zwei brennende Leichen. Es handelt sich um die Eltern eines achtjährigen Jungen - von dem Kind fehlt jede Spur. Die Kommissare fahren zum Haus der Opfer und machen eine schreckliche Entdeckung: Die Tür ist aufgebrochen, und der Hund liegt vergiftet im Garten. Auch der Bruder des Toten ist nicht aufzufinden. Hat jemand die gesamte Familie ausgelöscht?

