Kabel EinsStaffel 2021Folge 10vom 08.04.2021
45 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12

Als Heinz Lindauer die Diagnose Krebs erhält, verändert sich sein Leben schlagartig. Mehrere Chemotherapien sollen seine Speiseröhre und Lunge von den Metastasen befreien. Ein Jahr später folgt dann ein weiterer Schicksalsschlag für den Münchner: Die Ärzte stellen ein Aneurysma fest, das zur tickenden Zeitbombe wird. Im Klinikum rechts der Isar wird ihm eine Stent-Prothese gelegt, die sein Leben retten soll. Und: Die Zecken krabbeln wieder - Experten schlagen Alarm!

