Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Beauty-Queen und Gamerin im Kloster: Wie geht es den beiden heute?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 34vom 14.10.2021
Beauty-Queen und Gamerin im Kloster: Wie geht es den beiden heute?

Beauty-Queen und Gamerin im Kloster: Wie geht es den beiden heute?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 34: Beauty-Queen und Gamerin im Kloster: Wie geht es den beiden heute?

48 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 12

Die 19-jährige Mira geht ohne Schminke nicht aus dem Haus und die 21-jährige Eyleen sitzt am liebsten in ihrem Berliner Zimmer und zockt mit ihren beiden Schwestern. Doch das Kabel Eins-Experiment "Ab ins Kloster!" schickt die beiden vor sieben Monaten an die afrikanische Elfenbeinküste. Wie hat diese Erfahrung sie verändert? Und was sind heute ihre Zukunftspläne? Das "K1 Magazin" hat die beiden noch einmal getroffen. Und: Freizeitparks im Herbst - drei Geheimtipps

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen