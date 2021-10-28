Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Franks Brutzelbude": Wie geht es nach Rosins Besuch weiter?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 36vom 28.10.2021
Franks Brutzelbude": Wie geht es nach Rosins Besuch weiter?

K1 Magazin

Folge 36: Franks Brutzelbude": Wie geht es nach Rosins Besuch weiter?

49 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 12

Koch Frank Banse hat einen Traum: Er möchte im niedersächsischen Dannenberg aus einem Imbiss eine Goldgrube machen. Doch das Geschäft läuft nicht gut, Gäste kritisieren das Essen. Franks Frau Ute leidet unter schwerem Rheuma, kann nur sporadisch mithelfen. Frank Rosin kommt zur Hilfe und unterstützt das Ehepaar. Doch kann der Sternekoch den Imbiss wirklich aus der Krise führen? Das "K1 Magazin" war vier Monate später noch einmal vor Ort. Und: Wissenswertes über Kohl

