Den Sommer verlängern: Wellness- und Erlebnisbäder im TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 32: Den Sommer verlängern: Wellness- und Erlebnisbäder im Test
46 Min.Folge vom 30.09.2021Ab 12
Wellness- und Erlebnisbäder bieten Erholung und Entertainment für die ganze Familie. Gerade im Herbst kann man in der Saunalandschaft die Seele baumeln lassen oder auf den Wasserutschen Spaß und Action erleben. Doch wie viel bekommt man für sein Geld und wie sind die aktuellen Corona-Regeln? Das "K1 Magazin" testet drei Anlagen im Norden, Süden und Westen. Zudem rät Abzocke-Experte Peter Giesel, worauf man achten sollte. Und: Ab in die Sauna: Wie Schwitzen richtig geht
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins