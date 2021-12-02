Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Haft kreativ: Resozialisierung mit Kuchen und Tieren

Kabel Eins Staffel 2021 Folge 41 vom 02.12.2021
Haft kreativ: Resozialisierung mit Kuchen und Tieren

Folge 41: Haft kreativ: Resozialisierung mit Kuchen und Tieren

48 Min. Folge vom 02.12.2021 Ab 12

Im Strafvollzug sollen die Häftlinge wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. Um das zu erreichen, denken sich Haftanstalten die kuriosesten Methoden aus: von einem Tierpark, den Häftlinge betreuen, über eine Kuchenbäckerei im Knast bis zur Ausbildung von Blindenhunden. Das "K1 Magazin" zeigt die drei erstaunlichsten Gefängnisse rund um den Globus. Und: Offener Vollzug: Ein Freigänger packt aus / Behördenirrsinn im Straßenbau

