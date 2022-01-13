Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Schwein, Rind, Huhn oder vegan? Der große Fleisch-Test

Kabel EinsStaffel 2021Folge 44vom 13.01.2022
Schwein, Rind, Huhn oder vegan? Der große Fleisch-Test

Folge 44: Schwein, Rind, Huhn oder vegan? Der große Fleisch-Test

47 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12

Laut einer aktuellen Studie kommt es Fleischkonsumenten bei ihrer Produktwahl zu 80 % auf das Tierwohl an. Doch was genau hat es mit den Haltungsformen auf den Verpackungen auf sich? Wie gelingt die Zubereitung am besten? Schmeckt teuer auch besser? Und wie gut sind die veganen Fleisch-Alternativen aus dem Supermarkt? Profikoch Stefan Ziemann und Reporterin Madita van Hülsen machen den Test. Und: Kulinarisch auf Reisen: Außergewöhnliche Fleischgerichte aus aller Welt

