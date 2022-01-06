Der große Schnitzeltest: aus Fleisch oder vegan?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 43: Der große Schnitzeltest: aus Fleisch oder vegan?
49 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12
Das Schnitzel gehört zu den Lieblingsessen der Deutschen. Wie praktisch, dass es das Gericht bereits küchenfertig im Supermarkt gibt. Doch wie gut sind diese Fertig-Varianten? Außerdem bekommt das Schweineschnitzel zunehmend Konkurrenz: Vegane Alternativen aus Hülsenfrüchten und Getreide erobern die Supermarktregale. Wie gut gelingt es, rein pflanzlich den Geschmack eines klassischen Schnitzels zu imitieren? Und: Trinken ohne sich zu betrinken: Bier, Wodka und Gin alkoholfrei!
Weitere Folgen in Staffel 2021
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins