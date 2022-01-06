Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Der große Schnitzeltest: aus Fleisch oder vegan?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 43vom 06.01.2022
Der große Schnitzeltest: aus Fleisch oder vegan?

Der große Schnitzeltest: aus Fleisch oder vegan?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 43: Der große Schnitzeltest: aus Fleisch oder vegan?

49 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12

Das Schnitzel gehört zu den Lieblingsessen der Deutschen. Wie praktisch, dass es das Gericht bereits küchenfertig im Supermarkt gibt. Doch wie gut sind diese Fertig-Varianten? Außerdem bekommt das Schweineschnitzel zunehmend Konkurrenz: Vegane Alternativen aus Hülsenfrüchten und Getreide erobern die Supermarktregale. Wie gut gelingt es, rein pflanzlich den Geschmack eines klassischen Schnitzels zu imitieren? Und: Trinken ohne sich zu betrinken: Bier, Wodka und Gin alkoholfrei!

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen