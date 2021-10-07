Eine Diva im Kloster: Wie geht es Johnny heute?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 33: Eine Diva im Kloster: Wie geht es Johnny heute?
47 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12
Der Aufenthalt im Kloster St. Marienthal war für den Berliner Johnny vor sechs Monaten ein Kulturschock: Statt Party und Alkohol herrschen Ordnung und strenge Regeln. Wie hat der gelernte Make-up-Artist die Zeit im Kloster erlebt? Wie steht es um seinen großen Traum, wieder als Kosmetiker zu arbeiten? Das "K1 Magazin" hat den 19-Jährigen noch einmal getroffen. Und: Ey Schüler: Wie ein Fahrlehrer zum Social Media-Star wurde / Achtung Verkehrsirrtümer: Wenn Autofahren teuer wird
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins