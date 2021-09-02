Neues aus dem "Ratskeller" Hanau: 5 Jahre nach Rosins EinsatzJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 28: Neues aus dem "Ratskeller" Hanau: 5 Jahre nach Rosins Einsatz
47 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 12
Als Frank Rosin Anfang 2016 in den "Ratskeller" der Familie Lotz in Hanau kam, war dem Sternekoch schnell klar, wieso das gutbürgerliche Restaurant nicht profitabel ist. Mit neu kalkulierter Speisekarte und renovierten Gasträumen sollte das sympathische Ehepaar Lotz nochmal neu durchstarten. Wie geht es dem Wirtepaar heute nach fünf Jahren? Und: Kochen an der frischen Luft: Der große Trend zur Outdoor-Küche
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins