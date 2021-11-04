Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 37: Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?
49 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12
Die Hotelfachkräfte Daniel und Karina haben ihren Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht. Doch in ihrem "Zweistein" in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel läuft das Geschäft schlecht. Sternekoch Frank Rosin greift dem jungen Paar unter die Arme, sorgt für besseres Essen und neuen Schwung. Wie geht es dem Wirtepaar heute nach dem Einsatz von Rosin? Wie haben sie die Corona-Krise gemeistert? Und: Fast Food für zuhause: Was taugen Dönergrill und Pizzaofen?
