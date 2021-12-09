"Ey Schüler!" Der lustigste Fahrlehrer DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 42: "Ey Schüler!" Der lustigste Fahrlehrer Deutschlands
45 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12
Er lässt seine Fahrschüler:innen um Stopp-Schilder laufen, einen Arm zum Blinken aus dem Auto halten und mit dem Motorrad rückwärts einparken: Fahrlehrer David Johannsen. Er veräppelt auf sympathische Weise seine Schüler und stellt davon Videos auf Social Media - mit großem Erfolg. Einige dieser Videos wurden mehr als vier Millionen Mal geklickt, er selbst hat über 500.000 Follower. Und: Peter Giesel testet Nachrüst-Zubehör fürs Auto / Die überraschendsten Alkoholirrtümer.
