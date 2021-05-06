Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2021Folge 14vom 06.05.2021
47 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12

Mitten in der Corona-Pandemie eröffnet Kahraman Celik sein Restaurant "KC Kitchen". Wenig später ruft er Sternekoch Frank Rosin zu Hilfe. Zusammen entwickeln sie ein neues Konzept mit einer überarbeiteten Speisekarte. Doch zwei Wochen nach Rosins Einsatz kommt der nächste Lockdown. Wie geht es dem Gastwirt vier Monate später? Und: Willi Herrens letztes Projekt: Der Reibekuchen-Foodtruck.

