Rosin-Wirt kämpft Dank Corona ums Überleben

Kabel EinsStaffel 2021Folge 16vom 27.05.2021
47 Min.Folge vom 27.05.2021Ab 12

Özay Salim ist Vollblut-Gastronom und leitet vier Lokale, doch wegen Corona sind drei davon geschlossen. Im vierten Lokal in Koblenz bleibt dem 38-Jährigen nur noch das Außer-Haus-Geschäft. Doch statt aufzugeben, krempelt er die Ärmel hoch und ringt um jeden Gast. Trotz Pandemie will der Wirt sogar ein fünftes Restaurant mithilfe von Frank Rosin eröffnen. Ob das funktioniert? Und: Campingbus Marke Eigenbau: Die große Do-it-yourself-Challenge / Neues Camping-Zubehör im Test

