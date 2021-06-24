Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Fertigpools im Test - mit Peter Giesel

Kabel EinsStaffel 2021Folge 19vom 24.06.2021
Fertigpools im Test - mit Peter Giesel

Fertigpools im Test - mit Peter GieselJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 19: Fertigpools im Test - mit Peter Giesel

46 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 12

Auch dieses Jahr verbringen viele ihren Urlaub auf Balkonien oder im eigenen Garten. Wer dabei nicht auf ein kühles Bad verzichten möchte, für den sind Fertigpools eine Alternative. Es gibt sie in Baumärkten und im Internet zu kaufen - doch lohnt sich die Investition? Verbraucherexperte Peter Giesel hat das gemeinsam mit drei Familien herausgefunden. Und: Camping leicht gemacht: Wie gut ist Outdoor-Zubehör?

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen