Kabel EinsStaffel 2021Folge 20vom 01.07.2021
43 Min.Folge vom 01.07.2021Ab 12

Camping liegt trotz hoher Kosten voll im Trend. Wer sparen möchte, greift zu einem gebrauchten Wohnwagen. Das "K1 Magazin" hat die 25-jährige Melina und ihren Freund Fabian beim Versuch begleitet, den 14 Jahre alten Wohnwagen der Eltern innerhalb von drei Tagen für maximal 1.000 Euro zu modernisieren. Außerdem verrät der Verbraucherexperte Peter Giesel, worauf man bei einem solchen Heimwerker-Projekt achten sollte. Und: Urlaub mal anders: Campen auf dem Autodach.

