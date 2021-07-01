Aufgemöbelt! Wohnwagenrenovierung mit Peter GieselJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 20: Aufgemöbelt! Wohnwagenrenovierung mit Peter Giesel
43 Min.Folge vom 01.07.2021Ab 12
Camping liegt trotz hoher Kosten voll im Trend. Wer sparen möchte, greift zu einem gebrauchten Wohnwagen. Das "K1 Magazin" hat die 25-jährige Melina und ihren Freund Fabian beim Versuch begleitet, den 14 Jahre alten Wohnwagen der Eltern innerhalb von drei Tagen für maximal 1.000 Euro zu modernisieren. Außerdem verrät der Verbraucherexperte Peter Giesel, worauf man bei einem solchen Heimwerker-Projekt achten sollte. Und: Urlaub mal anders: Campen auf dem Autodach.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins