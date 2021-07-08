Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Vorsicht, Betrug! Die miesen Maschen beim Online-Kauf

Kabel EinsStaffel 2021Folge 21vom 08.07.2021
Vorsicht, Betrug! Die miesen Maschen beim Online-Kauf

45 Min.Folge vom 08.07.2021Ab 12

Der Onlinemarkt für Kleinanzeigen wächst rasant. Über etliche Plattformen werden Waren angeboten. Doch das birgt auch Gefahren: von Daten-Klau bis zu Zahlung ohne Lieferung - Peter Giesel gibt Tipps, worauf Kunden achten sollten.

