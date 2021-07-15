Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Albtraum Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus Europa

Kabel EinsStaffel 2021Folge 22vom 15.07.2021
Albtraum Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus Europa

Albtraum Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus EuropaJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 22: Albtraum Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus Europa

45 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 12

"Kabel Eins"-Betrugsexperte Peter Giesel war in einigen europäischen Ländern unterwegs und wurde dabei häufig abgezockt. Er klärt über die fiesen Maschen auf.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen