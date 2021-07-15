Albtraum Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus EuropaJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 22: Albtraum Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus Europa
45 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 12
"Kabel Eins"-Betrugsexperte Peter Giesel war in einigen europäischen Ländern unterwegs und wurde dabei häufig abgezockt. Er klärt über die fiesen Maschen auf.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins