K1 Magazin

Kabel EinsStaffel 2021Folge 3vom 11.02.2021
48 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12

Wer einen Schädlingsbekämpfer rufen muss, hat ein ernstes Problem in seinen eigenen vier Wänden. Damit es gar nicht erst soweit kommt, gibt es Mittel und Tricks, sich selbst gegen Motten, Silberfische und Co zu wehren. Peter Giesel stellt die am häufigsten auftretenden Arten von Schädlingen vor und zeigt - zusammen mit Schädlingsbekämpfer Oliver Hofmann - wie und womit man die ungebetenen Gäste wieder loswird. Und: Staubsaugen ohne lästiges Kabel: Akkusauger im Test

