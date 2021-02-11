Motten, Silberfische & Co: Peter Giesel mit den besten Tipps gegen SchädlingeJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 3: Motten, Silberfische & Co: Peter Giesel mit den besten Tipps gegen Schädlinge
48 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12
Wer einen Schädlingsbekämpfer rufen muss, hat ein ernstes Problem in seinen eigenen vier Wänden. Damit es gar nicht erst soweit kommt, gibt es Mittel und Tricks, sich selbst gegen Motten, Silberfische und Co zu wehren. Peter Giesel stellt die am häufigsten auftretenden Arten von Schädlingen vor und zeigt - zusammen mit Schädlingsbekämpfer Oliver Hofmann - wie und womit man die ungebetenen Gäste wieder loswird. Und: Staubsaugen ohne lästiges Kabel: Akkusauger im Test
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins