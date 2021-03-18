Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Sparen mit B-Ware - geht das? Peter Giesel macht den Test

Kabel EinsStaffel 2021Folge 8vom 18.03.2021
Sparen mit B-Ware - geht das? Peter Giesel macht den Test

K1 Magazin

Folge 8: Sparen mit B-Ware - geht das? Peter Giesel macht den Test

46 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12

Einige Onlinehändler verkaufen B-Ware in verschiedenen Kategorien von "Sehr gut" bis "Akzeptabel". Doch sind die "akzeptablen" Produkte noch in Ordnung oder sollte man lieber die Finger davonlassen? "Kabel Eins"-Abzock-Experte Peter Giesel bestellt Staubsauger, Smartphones und Kaffeevollautomaten bei verschiedenen Shops für B-Ware und prüft: Wie gut sind die Geräte und wieviel Geld lässt sich damit tatsächlich sparen? Und: Härte-Test für Smartphones - Was schützt wirklich?

