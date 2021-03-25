Pfusch am Bau: Wenn das Traumhaus zum Fiasko wirdJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 9: Pfusch am Bau: Wenn das Traumhaus zum Fiasko wird
45 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12
Die 43-jährige Daniela Löffler hat ein Haus geerbt, das sie renovieren möchte. Sie beauftragt eine Baufirma - doch was die Handwerker anrichten, macht fassungslos: fehlende Abwasserleitungen, falsche Elektrik, mangelnde Isolierung. Auch Familie Endres aus dem Saarland hat mit dem Neubau ihres Eigenheims nichts als Ärger. Baugutachter Stefan Ritter nimmt die Schäden unter die Lupe und Kabel Eins-Betrugsexperte Peter Giesel kommentiert. Und: Test: E-Auto gegen Benziner
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins