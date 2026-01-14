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K3

Der Pop-Professor

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Der Pop-Professor

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K3

Folge 1: Der Pop-Professor

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Professor Franck Einstine erschafft eine Figur, die singt. Doch als das nicht klappt, klaut er einfach die Stimmen von K3. Das macht den Mädchen von K3 bei einem Konzert schwer zu schaffen. Der Professor lädt sie zu sich ein und verspricht ihnen ein Makeover. Sie nehmen das Angebot zunächst an, müssen dann aber feststellen, dass sie betrogen werden. Sie halten wie immer zusammen und kämpfen für ihre Stimmen.

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