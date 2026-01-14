Kater Fluffy ist verschwundenJetzt kostenlos streamen
Folge 19: Kater Fluffy ist verschwunden
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Milliardär Mr. Carson hat Geburtstag und wünscht sich, dass die K3-Girls bei ihm singen. Doch als auf der Party sein geliebter Kater Fluffy verschwindet, ist an Singen nicht mehr zu denken. Er setzt eine Million als Belohnung für den Finder aus. Ist der kleine Fluffy etwa entführt worden ?
