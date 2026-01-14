Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Die Popularität der Mädchen ist ins Schwanken geraten. Darum engagiert Maxine einen PR-Berater. Milos. Der hat vor, das Image der Mädchen zu verändern. Schwarze Klamotten und düstere Liebessongs. Doch als Privatfotos von K3 veröffentlicht werden, stellt sich das Ganze als Sabotage heraus, die diesmal nicht von den Mixed Tapes in die Wege geleitet wurde.

