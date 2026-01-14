K3
Folge 11: Das Geisterschiff
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 wird für ein Konzert auf einem Schiff engagiert. Doch zum Schrecken der Mädchen handelt es sich um ein Geisterschiff. Der Captain ist ein großer Fan von K3 und hat die Mädchen für alle Ewigkeit gebucht. Ein Vertragspunkt, den Maxine übersehen hat. Von den Mädchen wird verlangt, fröhliche Songs zu singen. Ihre einzige Chance von Bord zu kommen, wäre daher etwas Dramatisches. Da hat X eine zündende Idee.
K3
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0