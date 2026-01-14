Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Folge 5: Die perfekte Welle

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Bei der Surf-Weltmeisterschaft sollen die Mädchen ein Konzert geben. Doch der Wettbewerb wird unterbrochen, weil ein Riesen-Krake auftaucht, der die Surfer mit Tinte bespritzt. Der alte Varuamana erzählt die Legende der Großen Geister, die die Surfer bestrafen wollen. Doch Kate glaubt nicht an diese Geschichte. Ein Arzt analysiert die Tinte des Kraken und stellt fest, dass es sich um Ameisensäure handelt. Das bedeutet, dass der Krake nicht echt ist. Doch wer ist daran interessiert, den Wettbewerb nicht stattfinden zu lassen?

