K3

Drei Sterne im Weltall

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Folge 7: Drei Sterne im Weltall

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Das nächste Konzert von K3 soll in Internationalen Raumstation stattfinden. Obwohl Kylie an einer Stelle immer falsch singt, freuen sich die Mädchen auf den Auftritt. Doch der Ablauf wird von einem außerirdischen Kaugummi gestört, der alle Lebewesen in Statuen verwandeln will. Dagegen wissen die Mädchen sich zu wehren.

